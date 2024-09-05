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13:54, 5 сентября 2024Экономика

Продажи новых легковушек в России побили рекорд

«Автостат»: в августе в России продали больше 148 тысяч новых легковушек

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В последнем месяце лета 2024 года в России реализовали 148,3 тысячи новых легковых автомобилей. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Такие результаты стали самыми большими за последние 3,5 года. В апреле 2021 года в России за месяц продали 171,5 тысячи таких автомобилей.

Подчеркивается, что почти каждый четвертый проданный в августе автомобиль был марки LADA (38,6 тысячи штук). На долю китайского Haval пришлось 18,6 тысячи единиц, Chery — 16,5 тысячи, Geely — 14,5 тысячи. Каждый тринадцатый автомобиль — Changan (11,4 тысячи). На пять перечисленных брендов приходится две трети российского автомобильного по итогам августа.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в августе продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 155,3 тысячи штук. Это на 34 процента больше, чем в последнем месяце лета 2023 года. Динамику объясняют как отложенным спросом, так и предстоящим повышением ставки утильсбора.

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      Кирилл Луцюк
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