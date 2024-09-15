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14:02, 15 сентября 2024Россия

Исполнитель патриотических песен Стас Юрко погиб на СВО

Ветеран Афганистана и исполнитель патриотических песен Стас Юрко погиб на СВО

Кадр: Vadim Video / YouTube

Исполнитель военно-патриотических песен, 61-летний ветеран войны в Афганистане Станислав Юрко погиб на СВО. О смерти исполнителя сообщает Комитет по делам воинов-интернационалистов государств-участников СНГ.

Исполнитель служил в Кандагаре в 80-е годы в 56 десантно-штурмовом батальоне, где был удостоен медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги».

После окончания боевых действий он стал исполнителем военно-патриотической песни, он участвовал в фестивалях и записывал альбомы. Последние годы Юрко возглавлял логистическую компанию, увлекался боевыми искусствами, а на СВО отправился в качестве добровольца.

Обстоятельства гибели артиста не раскрываются.

Ранее стало известно о смерти российского актера Евгений Шишов, известного по ролям в отечественных криминальных сериалах. Артист скончался в возрасте 42 лет во время эвакуации в госпиталь. В феврале 2024 года Шишов отправился в зону проведения СВО в качестве добровольца, взяв позывной Сталкер.

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      Вячеслав Агапов
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