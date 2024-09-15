Мощный пожар на складе перекинулся на частные дома в Ростовской области

МЧС: пожар на складе стройматериалов в Аксае перекинулся на частные дома

Мощный пожар возник на территории склада строительных материалов в городе Аксай, расположенном в Ростовской области. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, площадь пожара сейчас превышает 1100 квадратных метров. К тушению привлечены более 100 человек и 38 единиц техники.

«Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные домовладения», — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что ландшафтный пожар, распространившийся на два поселка в Антрацитовском районе Луганской народной республики (ЛНР), перекинулся на территорию алюминиевого завода. Пожары в регионе, как следует из последних публикаций ведомства, периодически возникают с начала лета из-за сильнейшей засухи.