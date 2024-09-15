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08:11, 15 сентября 2024Россия

Мурашко оценил ситуацию с лекарствами от коронавируса в России

Глава Минздрава Мурашко: лекарств от коронавируса в России достаточно

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что лекарственных препаратов от коронавирусной инфекции в стране достаточно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лекарства есть, они работают. Самое главное — вовремя начать лечение», — добавил глава ведомства. По его словам, в настоящее время идет подъем заболеваемости, поэтому очень важно соблюдать меры профилактики, а также обращаться к медикам, если есть симптомы заражения.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России отмечается резкое увеличение вариантов коронавируса, которые способны обходить иммунитет. Речь идет о штаммах KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT. По данным ведомства, их удельный вес за последние 2-3 недели вырос в 2,5 раза.

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      Марина Совина
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