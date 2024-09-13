Роспотребнадзор заявил о резком увеличении обходящих иммунитет вариантов коронавируса

Роспотребнадзор: возросло число вариантов коронавируса, обходящих иммунитет

В России зафиксировали резкое увеличение вариантов коронавируса, которые способны обходить иммунитет к заболеванию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, комментарий ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру»

По его данным, за последние две-три недели в России более чем в два раза вырос удельный вес вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, которые входят в сублинию FLiRT. «Эти варианты обладают особыми мутациями в шиповидном белке, что позволяет вирусу избегать иммунного ответа, сохраняя при этом способность эффективно инфицировать клетки», — объяснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что варианты штаммов коронавируса LB.1 и KP.3 более заразны, чем их предшественники. В частности, мутация, присутствующая в LB.1, усиливает способность инфекции обходить иммунный ответ.

Из-за увеличения доли заразных вариантов коронавируса среди циркулирующих в России и сезонных факторов в начале сентября был зарегистрирован рост заболеваемости COVID-19. Роспотребнадзор призвал соблюдать правила личной гигиены и регулярно проветривать помещения. При первых признаках недомогания нужно обратиться к врачу, подчеркнули там.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространившийся вариант коронавируса FLiRT не будет последним. Она подчеркнула, что система мониторинга за циркуляцией коронавируса позволяет выявлять даже единичные новые его варианты. В начале сентября в России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 20,1 процента, а COVID-19 — на 17,3 процента.