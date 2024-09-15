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03:26, 15 сентября 2024Россия

Погибшие российские добровольцы заявили о конфликте с командиром. В ситуации поручил разобраться Белоусов

Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных Эрнеста и Гудвина
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил своему заместителю, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил (ВС) РФ генерал-полковнику Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову совместно с ФСБ разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух российских бойцов с позывными Эрнест и Гудвин, служившими в 87-м отдельном стрелковом полке Южного военного округа (ЮВО).

Глава оборонного ведомства намерен взять данное дело на личный контроль.

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Эрнест и Гудвин обвинили начальство в наркоторговле и воровстве

В пятницу, 13 сентября, военкор Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале видео двух военнослужащих-добровольцев первой Славянской бригады Эрнеста (Сергея Грицая) и Гудвина (Дмитрия Лысаковского). Военные рассказали, что занимались сбором важных сведений о местоположении целей противника с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Однако их с коллегами без объяснения причин отправили на смерть в пехотные порядки, они решили туда идти, «потому что есть присяга, есть родина, есть долг».

По мнению Грицая и Лысаковского, это произошло из-за конфликта с их командиром Игорем Пузиком с позывным Злой. Гудвин также заявил, что Сергей Смолкин и его девушка Кристина занимаются торговлей наркотиками, а «все командование» имеет с этого процент. Более того, Пузик с подачи американцев якобы поспособствовал ликвидации «лучшего расчета БПЛА самолетного типа, который исправно поставлял развединформацию», утверждал Лысаковский.

Всю информацию, которую мы доставляли, эта информация тормозилась на уровне комполка и начальника штаба и не уходила выше, для того чтобы цели украинской армии не были уничтожены, для того чтобы они продолжали уничтожать наших бойцов, для того чтобы они продолжали наносить удары по территории РФ. Как только внезапно выяснилось, что мы располагаем возможностями предъявлять информацию и выше, пришла команда: «А давайте-ка закопаем «Эрнеста», «Гудвина» и всех, кто к этому причастен»

Дмитрий Лысаковскийбоец с позывным Гудвин

Кроме того, бойцы рассказали о воровстве и привели в пример опубликованные Telegram-каналом жены Пузика Екатерины Корниенко «КатяВаля» восстановленные коптеры Mavic по цене новых.

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Военные обвинили Пузика в связях с Западом

Также Гудвин рассказал, что Пузик сообщал начальству о взятии под контроль населенных пунктов, которые на самом деле не были взяты, и обвинил начальника в контактах с западными разведками.

Как только он установил свое влияние на Игоря Пузика (...>) Пузик сделал все, чтобы полк перестал эффективно работать. Сейчас полк полностью выводится из Донецка, для того чтобы Игорь Пузик, используя свои коррупционные связи в администрации [главы ДНР Дениса] Пушилина, мог заняться отжимом имущества, которое занимает полк

Дмитрий Лысаковскийбоец с позывным Гудвин

Военкор Котенок добавил, что видео уже передали в компетентные органы и распространили в сети.

Если задачи, поставленные президентом в спецоперации, не выполнены до сих пор, знайте, это на совести в том числе тех, кто отправил «Эрнеста» и «Гудвина» на убой, кто запрограммировал их на смерть

Юрий Котеноквоенкор
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Telegram-каналы отвергли обвинения Гудвина и Эрнеста

Как пишет Telegram-канал «Филолог в засаде», Эрнест собрал команду из 29 профильных специалистов, которые находили и чинили технику, выполняли разведывательные задачи. Новый комполк Пузик расформировал коллектив, во время отпуска Эрнеста изъял всю собранную материальную базу, а также распорядился обращаться за гуманитарной помощью только через свою жену Екатерину Корниенко.

После этого Гудвин и Эрнест сформировали самостоятельный расчет из шести человек для дальней разведки. На покровском направлении они выявили несколько целей противника: иностранную технику и живую силу. 10 сентября они собирались тестировать оборудование и искать новые цели, но 8 сентября им дали два часа на сборы, а затем отправили в Калиново, якобы из-за нехватки людей. 10 сентября им была поставлена задачя штурмовать Лесовку, а через три дня группа погибла.

Как утверждает «КатяВаля», военнослужащие были снайперами, а не операторами БПЛА, их полк не штурмует, а стоит в обороне, а приказы отдает не командир полка. Канал потребовал проведения проверки. При этом Telegram-канал Glockmeister подчеркивает, что «КатяВаля» поставляли в полк именно БПЛА.

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Лысаков участвовал в боях в Донбассе с 2014 года

Дмитрий Лысаковский уехал в Донбасс весной 2014 года. Там он собирал финансовую помощь и организовывал доставку гуманитарных грузов в регион. С октября того же года стал участником боевых действий, возглавил подразделение воздушной разведки. Стоял у истоков создания подразделений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Лысаковский был фигурантом уголовного дела о попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре. В январе 2019 года Пресненский суд Москвы осудил его по обвинению в мошенничестве на шесть лет лишения свободы. С учетом времени, проведенного в СИЗО, его освободили в зале суда.

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      Марина Совина
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