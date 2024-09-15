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20:20, 15 сентября 2024Забота о себе

Россиянам назвали полезные для здоровья продукты

Иммунолог Крючков: вареная и тушеная пища полезнее жареной

Фото: Elenglush / Shutterstock / Fotodom

Вареная и тушеная пища полезнее жареной, напомнил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Благоприятные для здоровья продукты специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«В любое время года полезны богатые белками и богатые клетчаткой продукты. То есть это в первую очередь овощи, в меньшей степени — фрукты. Также это бобовые, это мясо, преимущественно говядина, качественная курица. Кроме того, качественная рыба, в том числе морская или речная и озерная», — перечислил Крючков.

Иммунолог отметил, что еще одним полезным для человека продуктом являются морепродукты. Однако он добавил, что найти качественные морепродукты по доступной цене сложно.

«Я сейчас говорю в первую очередь про моллюсков, про водоросли. Это очень полезные продукты, но доступ к ним не то чтобы слишком большой на большей части территории России», — объяснил он.

Сама пища рекомендуется в тушеном, вареном виде или в сыром для тех же овощей

Николай Крючковиммунолог, кандидат медицинских наук

Ранее Крючков рассказал, что детям до года мед противопоказан, потому что он может привести к ботулизму. Также специалист отметил, что мед — это очень аллергенный и богатый сахарами продукт.

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      Алена Шевченко
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