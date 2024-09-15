Посол обвинил США в попытках вбить клин между Аргентиной и Россией

Посол Феоктистов обвинил США в попытках вбить клин между Аргентиной и Россией

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов обвинил Вашингтон в попытках вбить клин между Буэнос-Айресом и Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

Так он отреагировал на материал интернет-издания Infobae от 13 сентября, в котором приводилось заявление Госдепартамента США с обвинениями в адрес телеканала RT и России в попытках «дестабилизировать» правительство президента Аргентины Хавьера Милея. По словам Феоктистова, никаких доказательств в статье не приводится.

Дипломат добавил, что Москва никогда не вмешивается в дела других стран. «Рассматриваем голословные обвинения из Вашингтона как злонамеренную попытку вбить клин между нашими странами и народами», — отметил он.

Ранее спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин заявил, что RT желает «выиграть выборы» в Германии, Франции и Аргентине путем подстрекательств и манипуляций. «Мы видим ясные доказательства, что RT используют в попытках повлиять на выборы, и, если они не выигрывают выборы, манипулировать толпой для создания насилия и возможности свержения», — сказал он.