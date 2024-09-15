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15:23, 15 сентября 2024Россия

Появились новые кадры столкновения двух теплоходов в Санкт-Петербурге

Появились новые кадры столкновения двух теплоходов в районе Литейного моста

Появились новые кадры столкновения двух теплоходов в Санкт-Петербурге. Соответствующий пост появился в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На размещенных кадрах видно, как теплоход «Соларис» вплотную приблизился к прогулочному судну «Москва-101» в районе Литейного моста.

В настоящий момент проходит проверка по факту столкновения теплоходов. «Санкт-Петербургская транспортная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Столкновение теплоходов произошло в ночь на 15 сентября. Уточнялось, что разлива нефтепродуктов не было допущено, а причины инцидента устанавливаются.

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      Мария Винар
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