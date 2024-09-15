Два теплохода столкнулись в российском городе

В Санкт-Петебурге столкнулись два теплохода в районе Литейного моста

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения судов в водах Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ночь на 15 сентября теплоход «Соларис» совершил навал на прогулочное судно «Москва-101» в районе Литейного моста.

Уточняется, что разлива нефтепродуктов не допущено. Причины инцидента устанавливаются.

В августе теплоход при маневрировании столкнулся с другим теплоходом в акватории Невы в Санкт-Петербурге. ЧП произошло в районе Свердловской набережной. В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.