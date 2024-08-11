Два теплохода столкнулись в Петербурге

В Санкт-Петербурге в акватории Невы столкнулись два теплохода

Теплоход при маневрировании столкнулся с другим теплоходом в акватории Невы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

ЧП произошло в районе Свердловской набережной. В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. «На данный момент установлено, что у обоих судов имеются значительные повреждения корпуса и лакокрасочного покрытия», — говорится в сообщении.

Транспортная полиция организовала проверку по факту произошедшего. По результатам медицинского освидетельствования у капитанов теплоходов алкогольное опьянение не установлено.

Ранее в Санкт-Петербурге катер столкнулся с крейсером «Аврора». Прибывшие на место полицейские выяснили, что капитан катера не справился с управлением и навалился на крепления швартовых бочек крейсера. После этого нарушитель скрылся с места происшествия. В результате пострадавших нет.