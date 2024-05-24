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12:04, 24 мая 2024Россия

В Петербурге столкнулись теплоходы

78.ru: в Петербурге на Неве столкнулись теплоходы в районе Благовещенского моста

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге, на Неве столкнулись теплоходы в районе Благовещенского моста. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, пишет 78.ru.

Один теплоход во время туристической прогулки при развороте столкнулся с другим судном, в результате чего последнее врезалось в опору переправы.

В результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. Но теплоходы получили вмятины и повреждения лакокрасочного покрытия. Кроме того, следы лакокрасочного покрытия остались на опоре моста.

Медицинское освидетельствование выявило, что капитаны судов были трезвы. По факту случившегося была организована проверка.

Ранее сообщалось о столкновении двух теплоходов в Ростовской области. В аварию попали «Коноша» и теплоход «Сормовский-3067», который сел на мель.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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