В Петербурге столкнулись теплоходы

78.ru: в Петербурге на Неве столкнулись теплоходы в районе Благовещенского моста

В Санкт-Петербурге, на Неве столкнулись теплоходы в районе Благовещенского моста. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, пишет 78.ru.

Один теплоход во время туристической прогулки при развороте столкнулся с другим судном, в результате чего последнее врезалось в опору переправы.

В результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. Но теплоходы получили вмятины и повреждения лакокрасочного покрытия. Кроме того, следы лакокрасочного покрытия остались на опоре моста.

Медицинское освидетельствование выявило, что капитаны судов были трезвы. По факту случившегося была организована проверка.

Ранее сообщалось о столкновении двух теплоходов в Ростовской области. В аварию попали «Коноша» и теплоход «Сормовский-3067», который сел на мель.