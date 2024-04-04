Два теплохода столкнулись в Ростовской области

В Ростовской области на Дону столкнулись два теплохода, возбуждено дело

На реке Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода. Об этом сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел в четверг, 4 апреля. Уточняется, что судно «Коноша» под управлением второго помощника капитана и под руководством капитана совершило столкновение с теплоходом «Сормовский-3067», который сел на мель. В результате «Сормовский-3067» получил повреждения, ущерб составил более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ.

Осенью 2023 года в Ростовской области два теплохода столкнулись на реке из-за густого тумана. В аварию на воде попали «Волгодон-225», который вез зерно из Ульяновской области в Краснодарский край, и «Астрол-6», направлявшийся с оборудованием в Казахстан. Суда пересеклись на перекате «Суходонецкий» и не смогли разойтись.