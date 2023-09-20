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15:17, 20 сентября 2023Россия

Два теплохода столкнулись на российской реке из-за тумана

В Ростовской области два теплохода столкнулись на реке из-за густого тумана

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В Ростовской области два теплохода столкнулись на реке из-за густого тумана. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По информации авторов канала, столкнулись «Волгодон-225», который вез зерно из Ульяновской области в Краснодарский край, и «Астрол-6», направлявшийся с оборудованием в Казахстан. Суда пересеклись на перекате «Суходонецкий» и не смогли разойтись.

У одного из теплоходов пострадал левый борт. В результате разлив топлива не произошел, никто не пострадал. Известно, что оба капитана были трезвыми, но сотрудники полиции все равно проводят проверку.

Ранее в Вологодской области пассажирский теплоход столкнулся с баржей. Судно «Княжна Анастасия» выполняло рейс МоскваСанкт-Петербург, столкновение произошло на реке Шексне на 624-м километре Волго-Балтийского водного пути.

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    Анастасия Шейкина
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