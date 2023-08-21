В России пассажирский теплоход столкнулся с баржей

В Вологодской области пассажирский теплоход столкнулся с баржей

В Вологодской области пассажирский теплоход столкнулся с баржей. Об этом сообщает сайт Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Судно «Княжна Анастасия» выполняло рейс Москва — Санкт-Петербург. Столкновение произошло на реке Шексне на 624-м километре Волго-Балтийского водного пути.

В результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не последовало. После столкновения оба судна продолжили путь. Прокуратура даст оценку случившемуся и действиям экипажей теплохода и баржи.

В конце июля яхта с туристами получила пробоину неподалеку от крымского побережья. Потерпевшее бедствие судно «Тата» наполовину ушло под воду, когда сотрудники погранслужбы приступили к эвакуации находившихся на борту людей.