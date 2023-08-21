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14:08, 21 августа 2023Россия

В России пассажирский теплоход столкнулся с баржей

В Вологодской области пассажирский теплоход столкнулся с баржей

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Вологодской области пассажирский теплоход столкнулся с баржей. Об этом сообщает сайт Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Судно «Княжна Анастасия» выполняло рейс МоскваСанкт-Петербург. Столкновение произошло на реке Шексне на 624-м километре Волго-Балтийского водного пути.

В результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не последовало. После столкновения оба судна продолжили путь. Прокуратура даст оценку случившемуся и действиям экипажей теплохода и баржи.

В конце июля яхта с туристами получила пробоину неподалеку от крымского побережья. Потерпевшее бедствие судно «Тата» наполовину ушло под воду, когда сотрудники погранслужбы приступили к эвакуации находившихся на борту людей.

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    Алан Босиков
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