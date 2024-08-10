Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:15, 10 августа 2024Силовые структуры

Катер столкнулся с крейсером «Аврора» в Санкт-Петербурге

МВД: катер столкнулся с крейсером «Аврора» в Санкт-Петербурге, пострадавших нет

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Санкт-Петербурге катер столкнулся с крейсером «Аврора». Об этом сообщило управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу в своем Telegram-канале.

Сообщение о произошедшем поступило 9 августа около 22:40. Прибывшие на место полицейские выяснили, что капитан катера не справился с управлением и навалился на крепления швартовых бочек крейсера. После этого нарушитель скрылся с места происшествия. В результате пострадавших нет.

По данному факту проводится проверка. Капитан катера доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Санкт-Петербурге, на Неве столкнулись теплоходы в районе Благовещенского моста. В результате инцидента никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В трех российских регионах на границе с Украиной ввели режим КТО. С чем связано такое решение и что это значит?

      В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

      Немецкий город перестал принимать украинских беженцев

      Названа возможная причина падения самолета в Бразилии

      Катер столкнулся с крейсером «Аврора» в Санкт-Петербурге

      Трампа обвинили в нежелании бороться за избирателей

      В НАК рассказали о допмерах в связи с режимом КТО в трех российских регионах

      Приложение Rutube пропало из AppStore

      Информацию о числе пассажиров на борту разбившегося в Бразилии самолета уточнили

      В США рассказали о политическом наследии Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше