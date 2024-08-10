МВД: катер столкнулся с крейсером «Аврора» в Санкт-Петербурге, пострадавших нет

В Санкт-Петербурге катер столкнулся с крейсером «Аврора». Об этом сообщило управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу в своем Telegram-канале.

Сообщение о произошедшем поступило 9 августа около 22:40. Прибывшие на место полицейские выяснили, что капитан катера не справился с управлением и навалился на крепления швартовых бочек крейсера. После этого нарушитель скрылся с места происшествия. В результате пострадавших нет.

По данному факту проводится проверка. Капитан катера доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Санкт-Петербурге, на Неве столкнулись теплоходы в районе Благовещенского моста. В результате инцидента никто не пострадал.