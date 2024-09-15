Появились подробности конфликта со стрельбой у ресторана в Москве

Конфликт со стрельбой у ресторана на юго-западе Москвы устроили гости свадьбы

Конфликт со стрельбой у ресторана на улице Гарибальди произошел между гостями свадьбы со стороны жениха и невесты. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что между гостями произошел конфликт на бытовой почве. Словесная перепалка переросла в драку со стрельбой. Возмутители спокойствия задержаны, по данному факту полиция проводит разбирательство.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее сообщалось, что конфликт между группой граждан с применением оружия произошел на юго-западе Москвы, информация о пострадавших не поступала. На опубликованных столичной прокуратурой кадрах видно, как молодой человек несколько раз стреляет в воздух.