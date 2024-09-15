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17:05, 15 сентября 2024Мир

Ракетный удар по Израилю назвали посланием для США и его западных союзников

Модаббер: ракетный удар хуситов по Израилю станет посланием Западу по Палестине

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Ракетный удар йеменского движения «Ансар Аллах» по Израилю, нанесенный с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты, станет посланием для Запада о том, чтобы вынудить израильские власти уйти из сектора Газа и заключить перемирие с Палестиной. Об этом заявил иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер, сообщает РИА Новости.

«Единственный путь [разрешения палестинского кризиса] состоит в том, чтобы США и Великобритания вместо того, чтобы создавать напряженность и кризисы и поддерживать Израиль, убедили Израиль уйти из Газы, блокировали любые атаки [Израиля] по территории Ливана и Южного Ливана и направили Израиль к полному перемирию... Этот удар — недвусмысленное послание Израилю, США, Франции и Великобритании», — высказал свое мнение аналитик.

Модаббер отметил, что само наличие у хуситов такого вооружения означает, что теперь «Ансар Аллах» обладает высокой технологической мощью и вооружениями, способными преодолеть до двух тысяч километров будучи незамеченными для израильских ПВО.

Днем 15 сентября стало известно, что йеменские хуситы атаковали военный объект в израильском Тель-Авиве. «Ракетные войска Вооруженных сил Йемена провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар по военному объекту в районе Яффо. Системам обороны противника не удалось ее перехватить», — заявил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

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      Виктория Кондратьева
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