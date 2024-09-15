Йеменские хуситы ударили по Израилю гиперзвуковой ракетой

«Ансар Аллах»: удар по военному объекту Израиля нанесли гиперзвуковой ракетой

Йеменские хуситы атаковали военный объект в израильском Тель-Авиве. Об этом заявил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа, сообщает ТАСС.

По словам представителя йеменской стороны, удар по городу в «оккупированной Палестине» был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой.

«Ракетные войска Вооруженных сил Йемена провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар по военному объекту в районе Яффо. Системам обороны противника не удалось ее перехватить», — заявил Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al.

В начале сентября бойцы «Ансар Аллах» сбили на северо-западе Йемена разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) США MQ-9 Reaper. Сариа уточнил, что беспилотник был сбит во время выполнения вражеских задач в небе провинции Мариб и это уже восьмой по счету за последний год американский дрон.

Ранее хуситы ракетами и беспилотниками атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море. До этого они обстреляли британское судно у берегов йеменского порта Моха. Несмотря на инцидент, корабль продолжил следование в порт назначения. Также йеменское движение заявило об атаке на два американских эсминца и судно Contship Ono в Красном море.