Хуситы сбили восьмой разведывательный американский беспилотник

Хуситы сбили в Йемене восьмой беспилотник США MQ-9 Reaper

Бойцы йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) било на северо-западе Йемена разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) США MQ-9 Reaper. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель хуситов Яхья Сариа уточнил, что беспилотник был сбит во время выполнения вражеских задач в небе провинции Мариб. По его словам, это восьмой по счету с осени 2023 года американский дрон.

Ранее хуситы ракетами и беспилотниками атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море. До этого бойцы движения атаковали британское судно у берегов йеменского порта Моха. Несмотря на инцидент, корабль продолжил следование в порт назначения.