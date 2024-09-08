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00:45, 8 сентября 2024Мир

Хуситы сбили восьмой разведывательный американский беспилотник

Хуситы сбили в Йемене восьмой беспилотник США MQ-9 Reaper

Фото: Courtesy of U.S. European Command / The Pentagon / Reuters

Бойцы йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) било на северо-западе Йемена разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) США MQ-9 Reaper. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель хуситов Яхья Сариа уточнил, что беспилотник был сбит во время выполнения вражеских задач в небе провинции Мариб. По его словам, это восьмой по счету с осени 2023 года американский дрон.

Ранее хуситы ракетами и беспилотниками атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море. До этого бойцы движения атаковали британское судно у берегов йеменского порта Моха. Несмотря на инцидент, корабль продолжил следование в порт назначения.

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      Марина Совина
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