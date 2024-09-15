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21:46, 15 сентября 2024Экономика

Россияне стали брать кредиты под залог секс-игрушек и коров

ФНП: в 2024 году россияне брали кредиты под залог автомобилей и секс-игрушек

Фото: Pixabay

За первые восемь месяцев 2024 года чаще всего из движимого имущества в качестве залогов для кредитования россияне использовали автомобили. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

По данным ведомства, помимо автомобилей, в качестве залога россияне использовали картины, ювелирные изделия, часы, брендовую одежду, видеокарты, джакузи, коров, лошадей и кроликов. Их рост в реестре залогов за последний год выросло на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 68 процентов в сравнении с показателем 2019 года.

«Рост может быть связан с развитием малого и среднего бизнеса, который в качестве залогов чаще всего оставляет оборудование, а также сельскохозяйственных животных», — пояснили в ведомстве.

При этом больше всего за пять лет выросло число заложенных электросамокатов — около 57,6 тысяч. В 2019-м таких уведомлений было всего 13. За год этот показатель вырос на 80 процентов. «Кредитору в качестве залога можно теоретически передать любое движимое или недвижимое имущество. Каждый конкретный банк определяет список того, что может быть передано в залог», — пояснили в ФНП.

Ранее результаты опроса показали, что 19,4 процента опрошенных россиян сочли ежемесячный оклад свыше 250 тысяч рублей минимальным для защиты от кредитного бремени. При этом для 12,3 процента респондентов подобной суммой является 150 тысяч, а для 12,2 процента — 200 тысяч.

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      Марина Совина
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