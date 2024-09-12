Россияне назвали минимальную сумму для отказа от кредитов

Webbankir: 100 тысяч рублей — минимальная зарплата для независимости от кредитов

Большая часть респондентов (21,9 процента) сочли ежемесячную зарплату в 100 тысяч рублей минимальной для независимости от кредитов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Исследование проводилось в 2024 году среди трех тысяч жителей России в возрасте от 18 лет. По его итогам 19,4 процента опрошенных граждан сочли ежемесячный оклад свыше 250 тысяч рублей минимальным для защиты от кредитного бремени. В свою очередь, для 12,3 процента респондентов подобной суммой является 150 тысяч, а для 12,2 процента — 200 тысяч.

При этом девять процентов граждан заявили, что им для отказа от кредитов достаточно и 50 тысяч рублей, а 6,5 процента согласились бы и на меньшую сумму. При этом почти каждый пятый россиянин (18,7 процента) считает, что не зависеть от займов не представляется возможным при любом уровне ежемесячного дохода. Около половины респондентов заявили, что непредвиденные расходы могут заставить их взять кредит даже при высоком окладе. По мнению порядка 14 процентов, с ростом заработка растут и запросы, что также может привести к потребности в займах.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни» сообщило, что для 48 процентов россиян достойным уровнем заработной платы является ежемесячная сумма в 100-200 тысяч рублей. По мнению 19 процентов граждан, размер подобного оклада должен составлять не менее 500 тысяч. Год назад минимальный размер так называемой «зарплаты мечты» у большинства россиян находился на отметке в 133 тысячи.