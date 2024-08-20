Россияне ответили на вопрос о достойной зарплате

«Сравни»: россияне назвали достойной зарплату в 100-200 тысяч рублей

Отвечая на вопрос о размере достойной зарплаты, около половины опрошенных россиян оценили его в 100-200 тысяч рублей, со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни» сообщает РБК.

О таком интервале заявили 48 процентов участников исследования, еще 19 процентов из них считают, что размер достойной зарплаты должен превышать отметку в 500 тысяч рублей.

Более двух третей (69 процентов) респондентов указали, что перспектива получать более высокую зарплату для них оказывает влияние на выбор профессии. 81 процент заявили о готовности учиться или повышать свою квалификацию, чтобы зарабатывать больше. При этом 60 процентов опрошенных не хотели бы значительно тратиться на такую учебу.

Год назад минимальный размер зарплата мечты у большинства россиян составлял 133 тысяч рублей в месяц. У жителей Москвы и Московской области этот порог был прошлым летом на 60 тысяч выше.

Ранее стало известно, что российские работодатели чаще всего отказывают в трудоустройстве тем соискателям, которые не обладают необходимыми навыками, лгали во время собеседования либо произвели впечатление людей с токсичным характером.