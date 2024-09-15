Российская РЭБ помешала Украине наводить ракеты

Times: российская РЭБ сделала бесполезными попытки Украины применять GPS

Применяемая российской армией радиоэлектронная борьба (РЭБ) сделала бесполезными попытки Украины использовать систему GPS для наведения ракет. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на британский военный источник.

Отмечается, что этот фактор не дает Киеву использовать британские ракеты Storm Shadow без поддержки с целеуказанием со стороны США.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) оперативно-тактические ракеты Army Tactical Missile System без GPS.

До этого министр обороны Украины Алексей Резников признал эффективность российских систем РЭБ.