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05:30, 15 сентября 2024Бывший СССР

Российская РЭБ помешала Украине наводить ракеты

Times: российская РЭБ сделала бесполезными попытки Украины применять GPS

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Применяемая российской армией радиоэлектронная борьба (РЭБ) сделала бесполезными попытки Украины использовать систему GPS для наведения ракет. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на британский военный источник.

Отмечается, что этот фактор не дает Киеву использовать британские ракеты Storm Shadow без поддержки с целеуказанием со стороны США.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) оперативно-тактические ракеты Army Tactical Missile System без GPS.

До этого министр обороны Украины Алексей Резников признал эффективность российских систем РЭБ.

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      Юлия Мискевич
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