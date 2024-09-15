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17:29, 15 сентября 2024Россия

Российский суд решил выдворить ветерана СВО в Молдавию

«Лента.ру»: российский суд постановил депортировать в Молдавию добровольца СВО
Геннадий Федько

Геннадий Федько. Фото: Telegram-канал «ДоброКор»

Суд постановил выдворить в Молдавию бойца добровольческого отряда «Скиф», который принимал участие в специальной военной операции (СВО) и не успел продлить срок пребывания в России. Об этом рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), куда входит это подразделение.

Как утверждают представители корпуса, старшина 1-й роты Геннадий Федько, уроженец Молдавии, был задержан пограничниками 12 сентября на пропускном пункте между ДНР и Ростовской областью.

На следующий день городской суд Донецка (населенный пункт расположенный в Ростовской области, не имеет отношения к столице ДНР — прим. «Ленты.ру») постановил выдворить добровольца за пределы страны из-за нарушения правил миграционного учета.

«Федько выезжал из зоны боевых действий, чтобы перезаключить контракт. Как, скажите, он мог одновременно сражаться на передовой и отмечаться в миграционном учете?» — сообщили в пресс-службе.

Руководство корпуса опасается, что, оказавшись в Молдавии, Федько может быть приговорен к длительному тюремному сроку по статье о наемничестве, а в последствии — попасть в руки украинских спецслужб.

«Доброволец по зову сердца встал на защиту России и теперь рискует быть замученным в украинских застенках. Более того, под пытками человек может рассказать, где находятся наши военные объекты. Решение суда не просто возмущает, оно оскорбительно», — добавили в руководстве ДШК.

В апреле 2024 года стало известно, что российские правоохранители захотели депортировать на родину гражданина Сербии Александра Иокича, который сражался на СВО и также не успел продлить срок своего пребывания. Дома иностранцу может грозить до 25 лет тюрьмы.

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      Михаил Кириллов
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