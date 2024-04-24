Воевавший за Россию сербский доброволец попросил Путина о помощи. Почему его хотят выдворить из страны?

Бойцу СВО из Сербии грозит депортация из России и 25-летний тюремный срок

Участвовавшего в специальной военной операции (СВО) гражданина Сербии Александра Иокича хотят выдворить из страны и вернуть на родину, где ему грозит 25-летний тюремный срок. Доброволец обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину.

В 21-м году я приехал в ДНР защищать русский народ и защищать интересы Российской Федерации Александр Иокич доброволец из Сербии

Мужчина записал видеообращение к главе государства и показал свои боевые награды, в числе которых Георгиевский крест IV и III степени и медаль «За освобождение Мариуполя». Сербский доброволец рассказал, что на протяжении трех лет сталкивается с проблемой получения российского гражданства. По его словам, он неоднократно обращался в миграционную службу, но всякий раз получал отказ — ему объясняли, что он не является военнослужащим Вооруженных сил России.

После расформирования подразделения «Каскад», в составе которого воевал доброволец, 30 апреля ему объявили об увольнении. Поскольку другие подразделения отказались подписать с Иокичем контракт, его депортируют в Сербию. Там его будут судить по статье о наемничестве, по которой ему грозит 25 лет тюрьмы, а его товарищам — 23 года. Доброволец попросил Путина оказать ему помощь в получении гражданства РФ и соответствующих выплат.

В Госдуме также сообщили о возможной депортации Иокича

Как уточнил в своем Telegram-канале председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, добровольцу четыре раза отказывали в получении гражданства РФ из-за того, что он подписывал контракт с Донецкой народной республикой, а не с Минобороны России. «В связи с тем, что Донецкая народная республика входит в состав России, я оснований в отказе не вижу», — высказался о ситуации депутат.

Мы не имеем права бросать в беде людей, которые, рискуя жизнью, защищают нашу страну. Они наши, и мы их не бросим Александр Хинштейн председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Хинштейн заявил, что в поддержку добровольца намерен обратиться в Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД. Он добавил, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект о запрете выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, если им грозит преследование за участие в спецоперации.

Президент Сербии обещал гражданам наказание за участие в украинском конфликте

Александр Вучич предупреждал, что граждане Сербии, отправляющиеся за границу для участия в вооруженном конфликте на Украине или в других странах, будут строго наказаны по закону. Он напомнил добровольцам в зоне конфликта на Украине, что, согласно уголовному законодательству Сербии, которое намерены ужесточить, участие в каких-либо конфликтах, не связанное с защитой территориальной целостности Сербии, запрещено.

Сербский лидер подчеркнул, что наказание будет ожидать всех, кто нарушит закон, вне зависимости от выбранной стороны конфликта. «Всех, кто думает, что надо участвовать в каких-либо войнах, мы будем строго, в соответствии с законом и конституцией, наказывать», — резюмировал Вучич.