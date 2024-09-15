Симоньян призвала американцев вспомнить Декларацию Независимости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян заявила, что руководство США боится своего народа. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Комментируя санкции против «России сегодня» и RT, Симоньян призвала американцев вспомнить Декларацию Независимости и речь президента Джона Кеннеди о свободе слова. «А что же вам стало так страшненько? Но вы же начинались по-другому, вы же как нация родились по-другому. Вы прочитайте свою собственную Декларацию Независимости», — отметила она.

Кроме того, Симоньян заявила о том, что американские власти боятся своего народа. «Как только мы стали достаточно заметны, чтобы к нам прислушивалось электорально значимое количество людей, они стали нас выкорчевывать всеми отвертками», — подчеркнула она.

Однако она заверила, что будет продолжать «делать эту работу столько, сколько понадобится, пока Родина нам не скажет отступать».

4 сентября власти США ввели санкции против российских СМИ. Тогда под ограничения попали медиагруппа «Россия сегодня» и принадлежащие ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Также санкции были введены против Маргариты Симоньян. В свою очередь, главред отметила, что США ввели санкции из-за успеха RT и предстоящих выборов президента.