Стало известно о переброске ВСУ дополнительных сил под Суджу

Командир отряда Аид: ВСУ перебрасывают под Суджу дополнительные силы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в район города Суджа, расположенного в Курской области, дополнительные силы. Об этом рассказал РИА Новости командир одного из отрядов российской армии с позывным Аид.

По его словам, украинское командование рассчитывает сформировать в этом месте ударный кулак и, как стало известно, впоследствии разрушить российскую оборону.

«Очень большие силы противник пытается сюда стягивать, мы своевременно перемалываем для того, чтобы они не могли сформировать ударный кулак», — заявил Аид.

Обстановку на этом участке фронта он назвал довольно напряженной.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.