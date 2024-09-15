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20:50, 15 сентября 2024Россия

Стало известно о задержании врио командира погибших бойцов Эрнеста и Гудвина

Контрразведка задержала полковника Злого при попытке бегства из зоны СВО

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Врио командира 87-го МСП 1-й бригады 51-й общевойсковой армии был задержан на административной границе Луганской народной республики (ЛНР) военной контрразведкой. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

В этом подразделении служили погибшие бойцы с позывными Эрнест и Гудвин, профильные операторы БПЛА, которых перевели в штурмовики. Военные предположили, что это произошло из-за конфликта с Игорем Пузиком с позывным Злой.

По информации канала, полковник попытался сбежать из зоны специальной военной операции через границу с ЛНР.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных Эрнеста и Гудвина.

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      Маргарита Миронова
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