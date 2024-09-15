Суд назначил условный срок второму фигуранту дела о хищении земель Минобороны

Второй фигурант дела о хищении земель Минобороны РФ получил условный срок

Бывший военнослужащий Алабинской квартирно-эксплуатационной части Азамат Хайруллин получил условный срок за хищение земель Министерства обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Это второй фигурант дела о хищении 45 гектаров земель Минобороны общей стоимостью более 940 миллионов рублей.

Уточняется, что суд первой инстанции приговорил Хайруллина к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии. Также ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. Однако апелляционная инстанция отменила приговор и заменила срок на условный. Гражданский иск ведомства о взыскании компенсации материального вреда суд постановил удовлетворить частично.

Ранее бывшего российского военного Сергея Бородина отправили в колонию по делу о хищении земель Минобороны. Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к колонии общего режима на срок три года пять месяцев со штрафом в 350 тысяч рублей.