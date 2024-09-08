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09:46, 8 сентября 2024Силовые структуры

Бывшего российского военного отправили в колонию по делу о хищении земель Минобороны

Бывшего военного Бородина отправили в колонию по делу о хищении земель МО РФ

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Бывшего российского военного Сергея Бородина отправили в колонию по делу о хищении земель Минобороны (МО РФ), передает ТАСС.

Экс-замглавы департамента расквартирования Бородин является одним из фигурантов дела о хищении 45 гектаров земель МО РФ общей стоимостью более 940 миллионов рублей. Сообщалось, что часть похищенных земель относилась к территории Алабинского военного полигона.

Как следует из материалов дела, с 2008-го по 2021-й год военные, используя свое служебное положение, вывели земли из собственности оборонного ведомства с помощью решений судов в порядке гражданского судопроизводства. Они оформлялись в том числе на подставных лиц.

Махинации вскрыла проверка Главной военной прокуратуры, на основании которой департамент военной контрразведки ФСБ и МВД приступили к расследованию. Потерпевшей стороной признали министерство обороны. Всего фигурантами дела проходят около 10 человек, среди них — также начальник Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Валерий Майборода.

Бородин полностью признал вину и возместил ущерб. Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к колонии общего режима на срок три года пять месяцев со штрафом в 350 тысяч рублей.

В сентября 2022 года сообщалось, что Бородин и Майборода заключили сделку со следствием, раскрыв обстоятельства совершенного ими преступления.

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      Елена Торубарова
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