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06:39, 15 сентября 2024Мир

Супруга Трампа обвинила ФБР в нарушении права на частную жизнь

Мелания Трамп: ФБР нарушило право на частную жизнь обыском в Мар-а-Лаго
Мелания Трамп

Мелания Трамп. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР), проведя обыск в доме в Мар-а-Лаго, нарушило право на частную жизнь. Такое обвинение озвучила супруга кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания на своей странице в социальной сети X.

«Никогда не могла себе представить, что в мою частную жизнь вторгнутся власти здесь, в Америке. ФБР нагрянуло в мой дом во Флориде и обыскало мои личные вещи», — заявила Мелания Трамп.

Она подчеркнула, что эта ситуация является напоминанием о необходимости уважать свободу и права американцев.

Обыски в доме в Мар-а-Лаго прошли в августе 2022 года в рамках расследования в отношении Трампа.

Ранее Трамп уведомил суд об отказе участвовать в слушании по новому делу о попытке вмешательства в выборы. Бывший американский лидер заявил, что отказывается от права участия в предварительном слушании и уполномочивает адвоката заявить о своей невиновности по всем вмененным статьям.

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      Евгений Силаев
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