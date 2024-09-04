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00:43, 4 сентября 2024Мир

Трамп отказался признать вину по новому делу о вмешательстве в выборы

Трамп отказался признать вину по делу о вмешательстве в выборы президента
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп уведомил суд об отказе участвовать в слушании по новому делу о попытке вмешательства в выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я отказываюсь от права участия в предварительном слушании и уполномачиваю моего адвоката заявить о моей невиновности по всем вмененным статьям», — отмечается в обращении политика в суд.

Предполагается, что предварительное слушание по этому делу состоится в суде Вашингтона 5 сентября.

Ранее Трамп заявил о полном праве вмешательства в выборы 2020 года в США. Он также вновь раскритиковал Минюст США за отношение ведомства к его персоне.

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      Марина Совина
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