Трамп отказался признать вину по новому делу о вмешательстве в выборы

Экс-президент США Дональд Трамп уведомил суд об отказе участвовать в слушании по новому делу о попытке вмешательства в выборы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я отказываюсь от права участия в предварительном слушании и уполномачиваю моего адвоката заявить о моей невиновности по всем вмененным статьям», — отмечается в обращении политика в суд.
Предполагается, что предварительное слушание по этому делу состоится в суде Вашингтона 5 сентября.
Ранее Трамп заявил о полном праве вмешательства в выборы 2020 года в США. Он также вновь раскритиковал Минюст США за отношение ведомства к его персоне.