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06:26, 3 сентября 2024Мир

Трамп заявил о полном праве вмешательства в выборы 2020 года в США

Трамп заявил, что у него было полное право вмешиваться в выборы 2020 года

Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что у него было полное право вмешаться в ход выборов 2020 года. Об этом политик рассказал в интервью Fox News.

«Кто-нибудь такое слышал, что бы вас обвинили во вмешательстве в президентские выборы, на что вы имели полное право?» — задался вопросом Дональд Трамп, говоря о предъявленных ему обвинениях.

Политик вновь раскритиковал Минюст США за отношение ведомства к его персоне. По его словам, он стал «объектом преследования». Однако уголовные дела против него только повысили рейтинги, заметил Трамп.

Ранее издание Politico написало, что Дональд Трамп в своей новой книге пообещал главе корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марку Цукербергу остаток жизни в тюрьме за мошенничество на президентских выборах в ноябре 2024 года.

Политик также рассказал, что Цукерберг готовил заговор против него во время выборов 2020 года. До этого Дональд Трамп заявил, что работать президентом опаснее, чем быть гонщиком, и это самая сложная профессия в мире.

В августе издание The New York Times выступило с прогнозом, что Дональд Трамп может использовать военную силу для подавления внутренних беспорядков в случае своей победы на выборах главы государства.

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      Марина Совина
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