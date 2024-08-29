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09:56, 29 августа 2024Мир

Трамп пообещал Цукербергу остаток жизни в тюрьме

Трамп пообещал Цукербергу остаток жизни в тюрьме за мошенничество на выборах
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Go Nakamura / Reuters

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп в своей новой книге пообещал главе корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марку Цукербергу остаток жизни в тюрьме за мошенничество на президентских выборах в ноябре 2024 года. Об этом сообщает Politico.

«Мы внимательно следим за ним, и если на этот раз он сделает что-то противозаконное, то проведет остаток жизни в тюрьме, как и другие, кто будет мошенничать на президентских выборах 2024 года», — заявил бывший американский лидер.

В книге «Save America» («Спасая Америку» — прим. «Ленты.ру»), которая должна быть опубликована 3 сентября, Трамп рассказал, что Цукерберг готовил заговор против него во время выборов 2020 года. По его словам, во время их встречи предприниматель «был таким милым, как только мог», при этом замышляя заговор против политика.

Ранее Трамп заявил, что работать президентом опаснее, чем быть гонщиком, и это самая сложная профессия в мире. Он также подчеркнул, что в покушении на него в «определенной степени виноваты» президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

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      Семен Александров
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