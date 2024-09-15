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19:53, 15 сентября 2024Россия

В Белгородскую область доставили партию оборудования для борьбы с дронами ВСУ

Гладков: в Белгородскую область доставлена партия оборудования РЭБ против дронов

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Новая партия оборудования для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и специальных детекторов БПЛА против дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) доставлена в Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В Белгородскую область прибыла новая партия специального оборудования, которым мы оснащаем наши приграничные муниципалитеты — это РЭБы, которые используют для подавления дронов, и детекторы для их обнаружения», — говорится в сообщении.

Данное оборудование вскоре будет установлено на пассажирских автобусах, коммунальных машинах и автолавках, которые задействованы в приграничных населенных пунктах. Гладков выразил надежду, что новые средства «будут защищать жизнь и здоровье людей», а также пообещал продолжить работу в деле оснащения местных оперативных служб.

13 сентября глава Белгородской области сообщил, что ВСУ атаковали сразу три населенных пункта в Шебекинском районе. Под обстрел попали села Терезовка и Муром, а также поселок Маслова Пристань. В результате атак были повреждены повреждены фасад и остекление домов и хозяйственных построек, а также частично повреждена связь.

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