В российском регионе задержали поезда из-за пожара

ЮВЖД: в Воронеже из-за тушения пожара задержали несколько поездов

Из-за тушения пожара в Воронеже ненадолго задержали несколько поездов. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Возгорание произошло в микрорайоне Отрожка. Как отметили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), на месте работают пожарные поезда. Несколько пригородных составов задержали на пару минут, движение не прерывалось, рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о пожаре в Воронежской области в районе села Ямное. В ГУ МЧС по региону в воскресенье заявили, что возгорание ликвидировано на площади около 50 гектаров. К тушению пожара под Воронежем привлечена объединенная противопожарная группировка в составе 190 человек и 57 единиц техники.

13 сентября правительство Воронежской области сообщило, что из-за опасности пожаров оперативные службы региона были переведены в повышенную готовность. Власти пояснили, что жаркая и сухая погода, продолжающаяся длительное время, обострила ситуацию с пожарами в Воронежской области.