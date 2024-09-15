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12:40, 15 сентября 2024Россия

Пожар в российском регионе ликвидировали на 50 гектарах

МЧС сообщило, что пожар у села Ямное под Воронежем ликвидировали на 50 гектарах

Кадр: Telegram-канал «МЧС России »

Пожар в районе села Ямное в Воронежской области ликвидирован на площади около 50 гектаров. Об этом в Telegram-канале сообщило ГУ МЧС по региону.

«На месте пожара остаются дежурить пожарные подразделения для контроля над ситуацией, поскольку есть вероятность появления новых очагов из-за порывов ветра», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что к тушению пожара под Воронежем была привлечена объединенная противопожарная группировка в составе 190 человек и 57 единиц техники. Перед этим, вечером 14 сентября, стало известно, что из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные дома.

13 сентября правительство Воронежской области сообщило, что из-за опасности пожаров оперативные службы региона были переведены в повышенную готовность. Власти пояснили, что жаркая и сухая погода, продолжающаяся длительное время, обострила ситуацию с пожарами в Воронежской области.

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      Маргарита Щигарева
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