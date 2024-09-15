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09:00, 15 сентября 2024Россия

Ландшафтный пожар локализовали в Воронежской области

МЧС: в Воронежской области локализовали пожар на площади 50 га

Фото: МЧС Воронежской области

В селе Ямное Воронежской области произошел ландшафтный пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в Telegram.

Возгорание локализовано на площади около 50 га. К тушению пожара привлечена объединенная противопожарная группировка в составе 190 человек и 57 единиц техники. «С рассветом началось применение авиации МЧС России - вертолета Ми-8 и самолёта Ил-76 с водосливными устройствами», — отметили в ведомстве.

Вечером 14 сентября сообщалось, что из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные дома. По предварительным данным повреждены три здания.

Ранее в двух поселках Луганской Народной Республики (ЛНР) произошел мощный пожар.

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      Ксения Назарова
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