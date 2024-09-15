Экс-агент ЦРУ Бустаманте назвал атаку ВСУ на Курскую область глупым решением

Бывший офицер разведки США Эндрю Бустаманте назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область глупым решением. Соответствующий фрагмент его комментария доступен на YouTube-канале EverydaySpy Podcast.

«Считаю ли я, что Украина использует это нападение просто для того, чтобы привлечь внимание СМИ? Да, абсолютно. Какое глупое тактическое решение!» — заявил он.

По мнению экс-агента ЦРУ, нет ни одной хорошей причины для вторжения в российский регион. Кроме того, он отметил, что не понимает, зачем ВСУ надо было убирать войска с линии фронта с целью повести их на север. «Россия сейчас может посмотреть на Украину и сказать: "Украина на нас напала. Они используют электрическую сеть в качестве военного оружия. Это означает, что мы можем сейчас совершенно спокойно атаковать их"», — объяснил Бустаманте и уточнил, что у России все есть для того, чтобы ответно атаковать Украину.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили неудачную попытку прорыва на новом направлении в Курской области.