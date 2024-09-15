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12:46, 15 сентября 2024Мир

В США назвали атаку ВСУ на Курскую область глупым решением

Экс-агент ЦРУ Бустаманте назвал атаку ВСУ на Курскую область глупым решением

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бывший офицер разведки США Эндрю Бустаманте назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область глупым решением. Соответствующий фрагмент его комментария доступен на YouTube-канале EverydaySpy Podcast.

«Считаю ли я, что Украина использует это нападение просто для того, чтобы привлечь внимание СМИ? Да, абсолютно. Какое глупое тактическое решение!» — заявил он.

По мнению экс-агента ЦРУ, нет ни одной хорошей причины для вторжения в российский регион. Кроме того, он отметил, что не понимает, зачем ВСУ надо было убирать войска с линии фронта с целью повести их на север. «Россия сейчас может посмотреть на Украину и сказать: "Украина на нас напала. Они используют электрическую сеть в качестве военного оружия. Это означает, что мы можем сейчас совершенно спокойно атаковать их"», — объяснил Бустаманте и уточнил, что у России все есть для того, чтобы ответно атаковать Украину.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили неудачную попытку прорыва на новом направлении в Курской области.

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      Мария Винар
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