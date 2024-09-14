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16:21, 14 сентября 2024Россия

Неудачная попытка наступления ВСУ на новом направлении в Курской области попала на видео

«РВ»: в Курской области ВСУ совершили неудачную попытку прорыва под Глушково

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили неудачную попытку прорыва на новом направлении в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

По информации Telegram-канала, за несколько дней до этого украинские бойцы для спасения своей группировки в Кореневском районе начали прорыв в районе населенного пункта Глушково. Однако действия ВСУ были пресечены российскими военными.

«На видео инженерная машина разграждения (ИМР) засыпает ров и под прикрытием двух танков пытается преодолеть поле и "зубы дракона". Дымящаяся бронемашина в конце видео — это та самая ИМР. Два танка [ВСУ] также были уничтожены в лесопосадке, один из них — ударным дроном 56-го полка», — говорится в публикации «РВ».

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения российскими военными польской самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ. Она была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет» в Курской области.

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      Екатерина Грищенко
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