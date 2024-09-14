Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:23, 14 сентября 2024Россия

Уничтожение польской САУ Krab в Курской области попало на видео

Минобороны России показало уничтожение польской САУ Krab в Курской области

Российские военные поразили польскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Кадры уничтожения западной техники показало Минобороны России в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, ведущую огонь по российским войскам САУ обнаружили средства воздушной разведки. После этого барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил артиллерийскую установку ВСУ.

На видео попал момент уничтожения переданной украинской армии западной техники.

Ранее Минобороны России показало уничтожение двух танков ВСУ в приграничном районе Курской области. Российские военные поразили украинские бронемашины из противотанкового ракетного комплекса.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      «Будем реагировать так, чтобы мало не показалось». Россия пообещала жестко ответить на разрешение ВСУ бить вглубь страны

      В российском регионе сбили украинский беспилотник

      Генсек НАТО назвал необходимым восстановление диалога с Россией

      Подсчитана стоимость лечения пострадавшего от удара молнии российского туриста

      На Западе Зеленского и Джонсона обвинили в гибели сотен тысяч украинцев

      Уничтожение польской САУ Krab в Курской области попало на видео

      Главу Минтруда Северной Осетии задержали за превышение должностных полномочий

      Военнослужащий раскрыл местонахождение части трофейной техники ВСУ

      Волочкова извинилась перед Успенской за случайную насмешку над ее дочерью

      Назван кандидат на пост главы объединенной Федерации гимнастики России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше