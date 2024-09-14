Уничтожение польской САУ Krab в Курской области попало на видео

Минобороны России показало уничтожение польской САУ Krab в Курской области

Российские военные поразили польскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Кадры уничтожения западной техники показало Минобороны России в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, ведущую огонь по российским войскам САУ обнаружили средства воздушной разведки. После этого барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил артиллерийскую установку ВСУ.

На видео попал момент уничтожения переданной украинской армии западной техники.

Ранее Минобороны России показало уничтожение двух танков ВСУ в приграничном районе Курской области. Российские военные поразили украинские бронемашины из противотанкового ракетного комплекса.