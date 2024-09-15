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16:23, 15 сентября 2024Мир

В США прокомментировали намерение Турции вступить в БРИКС

Посольство США назвало намерение Турции вступить в БРИКС внутренним делом Анкары

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Намерение Турции вступить в БРИКС является ее внутренним делом. Заявку Анкары прокомментировал заместитель главы посольства США Майкл Голдманн, его слова передает Hurriet Daily News.

«Турция — суверенное и независимое государство. Она может устанавливать связи с кем пожелает. Мы доверяем нашим двусторонним оборонным отношениям с Турцией как с сильным партнером по НАТО», — приводятся в публикации слова дипломата.

2 сентября Турция подала заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС. Анкара объяснила, что таким образом стремится развивать связи со всеми сторонами многополярного мира.

4 сентября помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в объединении.

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      Глеб Палехов
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