В США назвали вредными для Украины заявления стран Запада о вступлении Киева в НАТО

Профессор Миршаймер: заявления Запада о вступлении Киева в НАТО вредны Украине

Заявления стран Запада о вступлении Киева в НАТО вредны Украине и лишь наносят ей ущерб. Об этом сообщил профессор Чикагского университета США Джон Миршаймер, его интервью доступно на Yotube-канале Judging Freedom.

«Говоря о вступлении Украины в ЕС и особенно в НАТО, это просто обрекает Украину на еще больший ущерб», — заявил политолог.

Он добавил, что Киев терпит неудачу на поле боя и, в случае вступления в альянс, рискует потерять еще больше людей и территорий.

Ранее Миршаймер заявлял, что конфликт на Украине разрешится на поле боя, так как только после истощения ВСУ Киев решится на переговоры с Россией. Он добавил, что ситуация на поле боя складывается в пользу Москвы.