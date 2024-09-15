Вильфанд назвал дату окончания «бабьего лета» в Москве

Синоптик Вильфанд заявил, что после 20 сентября в Москве похолодает

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице похолодает после 20 сентября. Его слова приводит ТАСС.

Как рассказал синоптик, в конце месяца температура не будет существенно превышать 20 градусов тепла. В основном она составит 18-19 градусов.

Кроме того, Вильфанд уточнил, что, несмотря на похолодание, в ближайшие недели температура все равно будет на 5-6 градусов цельсия выше многолетних значений сентября.

Ранее ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предположила, что сентябрь 2024 года в Москве может стать самым сухим за всю историю наблюдений. Небольшое количество осадков за первую половину сентября выпадало в 2018 году (4,3 миллиметра) и в прошлом, 2023 году (3,9 миллиметра).