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16:57, 9 сентября 2024Экономика

Москвичам пообещали необычный сентябрь

Синоптик Позднякова: сентябрь 2024 года может стать рекордно сухим

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сентябрь 2024 года может стать рекордно сухим за всю историю наблюдений. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Согласно прогнозам, за первую половину месяца в столице не выпадет ни капли дождя, сообщила синоптик. По ее словам, такой погоды в Москве не было еще ни разу. Небольшое количество осадков за первую половину сентября выпадало в 2018 году (4,3 миллиметра) и в прошлом, 2023 году (3,9 миллиметра).

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предсказал, что осенние дожди не придут в столицу еще полторы недели. До 20-х чисел сентября в столице температурный фон будет держаться выше климатической нормы: днем воздух будет прогреваться до плюс 22-26 градусов, а ночью столбики термометров дойдут до отметки в 10-15 градусов тепла.

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      Мария Черкасова
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