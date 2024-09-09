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09:14, 9 сентября 2024Экономика

Москвичам назвали сроки прихода осенних дождей

Синоптик Шувалов: до 20-х чисел сентября дождей в Москве не ожидается

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Осенние дожди не придут в столицу еще полторы недели. Такой прогноз москвичам дал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в разговоре с NEWS.ru.

«Хотя облаков по сравнению с прошлой неделей станет больше, дождей не ожидается. По имеющимся данным, сухая погода продержится примерно до 20-х чисел сентября», — пообещал синоптик. Температурный фон будет держаться выше климатической нормы: днем воздух будет прогреваться до плюс 22-26 градусов, а ночью столбики термометров дойдут до отметки в 10-15 градусов тепла.

Такие температурные значения, по словам Шувалова, могут задержаться в Москве и на больший срок. В целом на севере европейской части России сентябрь может поставить новый тепловой рекорд. В то же время будет наблюдаться повышенное атмосферное давление, отметил метеоролог.

О наступлении осени в Москве говорят пока лишь ночные температуры. Так, ночь на пятницу, 6 сентября, стала самой холодной с начала сезона. Столбики термометров на базовой метеостанции ВДНХ показали отметку в 8,6 градуса тепла.

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      Виктория Клабукова
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