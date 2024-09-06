В Москве прошла самая холодная ночь

Синоптик Леус: температура воздуха 6 сентября в столице составила + 8,6 градуса

В ночь на пятницу, 6 сентября, минимальная температура воздуха в столице на базовой метеостанции ВДНХ составила плюс 8,6 градуса. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Таким образом минувшая ночь стала самой холодной с начала осени. Последний раз такие низкие температуры наблюдались в Москве 25 мая. На других метеостанциях столицы разброс температур составил от плюс 6,6 градуса в Бутово до плюс 13,5 градуса на Балчуге. В Новой Москве, в Михайловском, температура опустилась до плюс 3,8 градуса. Самой холодной точкой столичного региона оказались Черусти, где температурный минимум составил плюс 2,2 градуса. Обещанных ранее заморозков таким образом удалось избежать.

Тем временем лето 2024 года побило рекорд на Северном полушарии, став самым жарким за всю историю наблюдений.