Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:29, 6 сентября 2024Экономика

В Москве прошла самая холодная ночь

Синоптик Леус: температура воздуха 6 сентября в столице составила + 8,6 градуса

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В ночь на пятницу, 6 сентября, минимальная температура воздуха в столице на базовой метеостанции ВДНХ составила плюс 8,6 градуса. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Таким образом минувшая ночь стала самой холодной с начала осени. Последний раз такие низкие температуры наблюдались в Москве 25 мая. На других метеостанциях столицы разброс температур составил от плюс 6,6 градуса в Бутово до плюс 13,5 градуса на Балчуге. В Новой Москве, в Михайловском, температура опустилась до плюс 3,8 градуса. Самой холодной точкой столичного региона оказались Черусти, где температурный минимум составил плюс 2,2 градуса. Обещанных ранее заморозков таким образом удалось избежать.

Тем временем лето 2024 года побило рекорд на Северном полушарии, став самым жарким за всю историю наблюдений.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил закончить конфликт осенью

      В России рассказали о предстоящей войне дронов

      На Украине заявили о необходимости помощи Азербайджана

      Рогов рассказал о «горьком похмелье» режима Зеленского из-за операции в Курской области

      Россиянам рассказали о главных опасностях кредиток

      Пушилин рассказал о ситуации в Красногоровке

      Профессор МГУ рассказал на видео об обмане мошенниками

      В Госдуме оценили влияние отстранения России на мировой спорт

      Жена Стрелкова объяснила невозможность отправки мужа в зону СВО

      Песков назвал Путина частью политической борьбы в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше