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15:33, 5 сентября 2024Экономика

Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

МЧС: заморозки ожидаются в Московской области ночью и утром 6 сентября

Фото: wirestock / freepik

Заморозки ожидаются на территории Московской области ночью и утром в пятницу, 6 сентября, сообщило в Telegram-канале Главное управление МЧС России по Подмосковью со ссылкой на синоптиков.

Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура на востоке Московской области местами может опускаться до минус одного градуса.

Жителей региона призвали быть осторожными при переходе улиц и дорог. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендовали воздержаться от выхода на улицу. Водителям транспортных средств посоветовали снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от резких перестроений, обгонов и опережений.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал жителям столицы о погоде в предстоящие выходные, 7 и 8 сентября. В субботу и воскресенье ожидается плюс 22-27 градусов при переменной и большой облачности и ветре переменных направлений. По ночам температура будет достигать плюс 10-12 градусов тепла.

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      Мария Черкасова
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