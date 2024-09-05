Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

МЧС: заморозки ожидаются в Московской области ночью и утром 6 сентября

Заморозки ожидаются на территории Московской области ночью и утром в пятницу, 6 сентября, сообщило в Telegram-канале Главное управление МЧС России по Подмосковью со ссылкой на синоптиков.

Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура на востоке Московской области местами может опускаться до минус одного градуса.

Жителей региона призвали быть осторожными при переходе улиц и дорог. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендовали воздержаться от выхода на улицу. Водителям транспортных средств посоветовали снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от резких перестроений, обгонов и опережений.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал жителям столицы о погоде в предстоящие выходные, 7 и 8 сентября. В субботу и воскресенье ожидается плюс 22-27 градусов при переменной и большой облачности и ветре переменных направлений. По ночам температура будет достигать плюс 10-12 градусов тепла.