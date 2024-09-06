Прошедшее лето побило рекорд

Copernicus: лето 2024 года в Северном полушарии стало самым жарким в истории

Лето 2024 года побило рекорд, став самым жарким для Северного полушария за всю историю наблюдений. Такие данные приводит европейская мониторинговая служба по изменению климата Copernicus, передает РИА Новости.

В текущем году были зарегистрированы самые высокие температуры за июнь и август, а также самый жаркий день в истории — 22 июля, когда глобальная средняя температура достигла 17,15 градуса тепла. По словам экспертов, с установлением новых тепловых рекордов растет вероятность того, что 2024-й окажется самым горячим годом.

3 сентября на европейской территории России рекорд тепла был установлен в 13 местах. В список мест вошли Псков и Калининград.